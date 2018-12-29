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Ванга предсказывала большие беды главным врагам России
Полвека назад болгарская ясновидящая Ванга заявила о том, что незавидная судьба ждет тех, кто враждует с Россией. Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал НТВ, несколько десятилетий назад Ванга говорила о том, что видирт катастрофы и мёртвых, иногда их так много, что она не успевает обо всём рассказывать.
Кроме того, российский телеканал утверждает, что якобы болгарская провидица говорила о том, что пятый президент Украины объявит войну и затеет создание новой церкви. «Написанное на Небесах человек не может изменить. Рано или поздно оно случается. У народов есть свой путь, который они должны пройти. Как пройдут его, Бог их вознаграждает. Но есть и такие, которых наказывает», - говорила Ванга.
Однако в то же время, она предсказывала, что рано или поздно в Украине воцарится мир, но перед этим погибнет очень много людей, страна будет жить в болезнях, нищете и голоде. Также провидица предостерегала страны, которые попытаются развязать войну против России.
Теги: Россия, Донбасс, Ванга, враг
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