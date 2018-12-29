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Зачем Кремль ввел санкции против политиков Украины, лояльных к Путину и агрессии РФ, перед выборами - эксперт
Власти России четко просчитали и продумали свой ход с введением расширенных санкций, чтобы запутать жителей Украины и выдать "прокремлевские силы" за "пророссийские". Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, прокомментировал причины введения расширенных санкций РФ против политиков Украины .Сегодня мы видим, что Россия поделила пророссийские силы, которые существуют в Украине, условно на два блока – прокремлевские силы и пророссийские под санкциями", – отметил он. Эксперт считает, что таким образом в Кремле рассчитывают дезориентировать избирателей Украины накануне выборов, подменив понятие "прокремлевские" понятием "пророссийские", которые якобы негативно относятся к Кремлю и позитивно к России в целом. "Я считаю, что Россия пытается раскладывать яйца в разные корзины, в том числе используя силу не прокремлевскую, но просто пророссийскую", – резюмировал Петренко. Напомним, Мураев и Вилкул жестко "спалились", раскрыв фейк санкций России против "пророссийских сил в Украине". Ранее Мусиенко жестко высмеял санкционный список Кремля за нелепые ошибки.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: политика, Донбасс, Путин, Кремль, санкции
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