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«Завершение войны путем капитуляции»: волонтер прокомментировал перспективы переговорного процесса с РФ

29.12.2018 11:30
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«Завершение войны путем капитуляции»: волонтер прокомментировал перспективы переговорного процесса с РФ

Известный украинский волонтер Виталий Дайнега, основавший движение «Вернись живым», убежден, что в переговорах со страной-агрессором Российской Федерацией можно только в том случае, если есть поддержка мощной армии, в противном случае это будет напоминать капитуляцию, передает replyua.net.

«Если за спиной переговорщика нет боеспособных вооруженных сил, то переговоры могут вестись только о капитуляции. Если послание сильной армии выполняет слабый переговорщик, то он рискует обесценить и не использовать в полной мере ее достижения», - пояснил Дайнега в интервью одному из интернет-изданий. По его словам, боеспособной в историческом контексте нельзя назвать ни украинскую армию, ни российских военнослужащих.

По мнению Дейнеги, невозможно спрогнозировать, когда закончится украинско-российская война, хотя путем капитуляции ее можно завершить, когда угодно. «Когда закончится эта проклятая война? Я думаю, что ответ на этот вопрос лежит за пределами Украины. Мы с вами можем только приложить максимальные усилия, чтобы ее не проиграть. Путем капитуляции завершить ее можно в любой момент», - уверен волонтер. 



Теги: Донбасс, война, волонтер
 
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