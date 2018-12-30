- Сколько просят за свое выступление на Новый год украинские артисты12:35
- Главные события за ночь: падение метеорита в Украине и жуткие авиакатастрофы12:20
- Что изменится уже с 1 января: пенсионерам сообщили о новых выплатах12:05
- Война Россия-Украина: Запад дал пугающий прогноз на 2019 год11:35
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин11:20
- Главарь боевиков публично признал зависимость от Кремля: детали10:35
- Под Горловкой "замес" - армия РФ несет серьезные потери, мотается много карет скорой помощи 10:20
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- В Минздраве Украины выступили за проведение выборов ректора медуниверситета имени Богомольца 09:55
- В Житомире воспитательница детского сада крала драгоценности у детей08:42
Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне
Эта угроза гораздо ближе, чем вам кажется!
Возможно, вам об этом никто не рассказывал, однако при посещении салонов красоты знайте: вы, как и все другие посетители, имеете полное право проверить медицинские книжки мастеров и стерильность инструментов, пишет lifter.
В праздничный сезон походы к мастеру маникюра – это почти что традиция. Настоящие модницы, которые не успели записаться, идут на экспресс-маникюр, и тем самым действительно рискуют.
Гепатит С – страшный диагноз. Год беготни по врачам и двадцать тысяч долларов на лечение.
Именно такую цену пришлось заплатить Ксении за маникюр, сделанный не простерилизованными инструментами.
«Худший вариант - это смерть. Безусловно мне было страшно, потому что ты не гарантии выздоровления», - рассказывает девушка.
Болезнь дала осложнение на щитовидную железу, начались проблемы с кожей. А лекарства от гепатита вызвали депрессию.
Все это она смело пережила ради вожделенного заключения врачей - здорова.
«Я стала более внимательной к себе, к своему организму, к своему самочувствию. Я так же хожу на маникюр, но теперь со своими инструментами» - отмечает она.
Теги: Донбасс, гепатит, маникюр, салон красоты
- Косит не только корь: украинский город одна за другой атакуют инфекции
- В Украине зафиксирована вспышка опасного вируса
- Спалах гепатиту А: на Житомирщині захворіло п'ять школярів
- Дончане подсели на... кошкотерапию
- Соцсети сообщают о распространении в Донецке опасного заболевания
- Косметологические услуги в Донецке стали опасны для клиентов - в городе зарегистрированы случаи заболеваний вирусным гепатитом
- Оккупационные «власти ДНР» оставили детей без новогодних подарков13:36
- На Луганщине переселенцы с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сталкиваются с дополнительными проблемами13:20
- В Горловке при загадочных обстоятельства погиб Колыма - высокопоставленный силовик РФ, комбат и друг Бородая 13:05
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин11:20
- "Донецк под Новый год напоминает Припять, здесь совсем другие радости и ценности под названием Россия", - блогер 09:25
- Последние вздохи народной республики21:16
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- На Луганщине переселенцы с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сталкиваются с дополнительными проблемами13:20
- В Горловке при загадочных обстоятельства погиб Колыма - высокопоставленный силовик РФ, комбат и друг Бородая 13:05
- «Алла Борисовна расстроила мужа»: всплыли пикантные подробности о Пугачевой и Леонтьеве12:50
- Сколько просят за свое выступление на Новый год украинские артисты12:35
- Главные события за ночь: падение метеорита в Украине и жуткие авиакатастрофы12:20
- Что изменится уже с 1 января: пенсионерам сообщили о новых выплатах12:05
- В России при взлете рухнул вертолет: никто не выжил11:50
- Война Россия-Украина: Запад дал пугающий прогноз на 2019 год11:35
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин11:20
- В Индонезии очередное извержение вулкана11:05
- Сколько можно хранить еду, оставшуюся после Нового года10:50
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков09:10
- Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне08:10
- Почему дышать над картофельными парами опасно для здоровья07:15
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть