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Гороскоп на 2019 год по дате рождения

30.12.2018 23:41
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Гороскоп на 2019 год по дате рождения

Перед Новым годом наверняка даже скептики порой открывают гороскопы, прогнозы астрологов или тарологов, чтобы узнать, что же их ожидает в ближайшем будущем. Мы предлагаем вам ознакомиться с нумерологическом гороскопом 2019 и узнать, что же вас ждет в Новом году 2019.

Чтобы узнать, что подготовила лично вам Желтая Свинья, сложите все цифры вашей даты рождения до однозначного числа. Например, вы родились 25.07.1983: 2+5+0+7+1+9+8+3=35; 3+5=8. Значит, ваше число – 8, ищите его в списке ниже и узнаете, что вас ожидает в Новом году 2019. По аналогии каждому из вас соответствует число от 1 до 9.

Число 1. 2019 год для людей, чье число – 1, будет очень даже успешным. Так, вас ожидает карьерный и финансовый рост, успешная реализация талантов и новых проектов. В делах наметится стабильность: недостатка денег или простоев в работе не предвидится. В личных отношениях также все будет весьма неплохо: взаимные чувства, нежность, чувственность и любовь к партнеру добавят ярких красок, а одиноким людям-«единицам» обязательно встретится вторая половинка.

Единственное, что может помешать вам – это излишняя эмоциональность и конфликтность: потеря самообладания приведет к серьезным ссорам с дорогими вам людьми, а отсутствие компромисса на работе может испортить вам карьеру.

Число 2. Люди-«двойки», как утверждают нумерологи, – личности творческие, поэтому главный совет вам – не стесняйтесь своей гениальности и неординарности, не прячьте их, а эксплуатируйте по максимуму: в 2019 году у вас велики шансы прославиться, организовать свое дело и заработать хорошие деньги. Только не сильно распространяйтесь о своих успехах малознакомым или «непроверенным» людям, потому что с приходом славы и ростом доходов недоброжелателей и завистников у вас станет больше.

Число 3. Для «троек» 2019 год может стать очень и очень успешным при условии, что вы будете проявлять решительность, а также бороться со своими комплексами и ленью. За что бы вы ни взялись в будущем году, вам будет сопутствовать удача, ведь число 2019 года – тоже 3! Поэтому можете смело начинать свой бизнес, поступать на второе высшее, переходите на более перспективную должность – все, что вы хотите, обязательно исполниться.

Число 4. «Четверки» практичны и инициативны, поэтому Желтая Свинья благоволит им во всех начинаниях и будет помогать достигать намеченных высот. За что бы вы ни взялись, вам будет сопутствовать удача, правда возможны некоторые сложности и трудности, но вполне преодолимые. В отношениях с любимыми 2019 год также подарит множество приятных моментов при условии, если «четверки» обуздают свою ревность и не будут слишком придирчиво относится к своему партнеру.

Число 5. Людям-«пятеркам» нумерологи обещают, что 2019 год будет полон приключений, взлетов и падений, поэтому скучать не придется. Так, вас ожидают интересные проекты, а вы будете идти на авантюры, а иногда даже возможны сомнительные идеи и проекты. При этом не стоит забывать о моральных принципах и действовать в рамках закона, тогда возможностей для успеха и финансового роста будет гораздо больше. Кроме того, в будущем году вам не стоит вкладывать большие деньги, так как риск их потерять будет немалый.

Число 6. Люди, чье число – 6, в 2019 году будут пожинать плоды своих упорных усилий. Их ждет стабильность и спокойствие, поэтому нумерологи не советуют прибегать к кардинальным переменам в жизни: все должно идти спокойно и своим чередом. Это касается и профессиональной сферы, и личной. Так, в личной жизни вас ожидают гармония и счастье, в карьере – плавный рост, в бизнесе и финансах – стабилизация.

Число 7. А вот для «семерок» 2019 год хорош для серьезных перемен в жизни: возможны переезд в другой город или кардинальная смена карьерных целей. Люди числа 7 отличаются активностью, поэтому смогут реализовать свои планы, а мечты воплотятся в жизнь. Только остерегайтесь своей сверхъэмоциональности: это может стать причиной конфликтов и с близкими людьми, и с коллегами по работе, что не лучшим образом скажется на вашей карьере и личной жизни.

Число 8. Для «восьмерок» 2019 год идеален для того, чтобы учиться чему-то новому, поэтому смело можете поступать на второе высшее или курсы повышения квалификации. Кроме того, в будущем году нумерологи советуют вам отправиться в путешествия в страны, где вы никогда не бывали ранее. И не одалживайте деньги, никому, даже близким родственникам. А если и придется дать в долг, то мысленно подарите эту сумму, так как шансы на ее возврат будут минимальны.

Число 9.У «девяток» все шансы достичь желаемого будут при условии упорного труда и самостоятельности: не надейтесь на чью-то благосклонность или помощь, всего придется добиваться самим. В 2019 году вам уготовано немало сложностей, с которыми вы в силах будете справиться, если не впадать в панику и не боятся их. Идите к намеченным целям и не пасуйте перед трудностями, тогда ваша жизнь изменится, а удача и успех станут вашими верными спутниками.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, гороскоп, дата, День рождения, гороскоп на год
 
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