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После Нового года Землю накроют магнитные бури
В начале января на Землю обрушатся магнитные бури
На Землю обрушатся магнитные бури. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Так, 4 и 6 января 2019 года прогнозируются магнитные возбуждения, близкие к магнитной буре первого уровня.
Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури первого класса способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.
Магнитная буря первой категории, G1 сказывается на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Теги: Донбасс, солнце, Земля
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