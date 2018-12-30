После Нового года Землю накроют магнитные бури

30.12.2018 18:10

В начале января на Землю обрушатся магнитные бури



На Землю обрушатся магнитные бури. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua



Так, 4 и 6 января 2019 года прогнозируются магнитные возбуждения, близкие к магнитной буре первого уровня.



Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури первого класса способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Магнитная буря первой категории, G1 сказывается на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

