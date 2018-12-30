Главная / Новости / Украина / Санкции США будут действовать пока Россия не уберется из Донбасса и Крыма, - Йованович
Последние новости раздела
- Гороскоп на 2019 год по дате рождения23:41
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт23:18
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны 23:05
- Новый "языковой закон" не будет запрещать издательство печатных СМИ на языках ЕС22:20
- В Тернопольской области школьница умерла на новогоднем утреннике22:08
- Украина подаст заявление в ЕСПЧ относительно освобождения захваченных украинских моряков – Минюст 21:54
- Санкции США будут действовать пока Россия не уберется из Донбасса и Крыма, - Йованович21:40
- Пострадавшие от домашнего насилия и торговли людьми смогут обратиться в колл-центр21:26
- Как работают в период новогодних праздников почта и банки21:10
- Погода в Новогоднюю ночь20:55
Санкции США будут действовать пока Россия не уберется из Донбасса и Крыма, - Йованович
30.12.2018 21:40
Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что санкции США будут действовать, пока Россия не уберет войска из Донбасса и не вернет Крым Украине
Об этом сообщает "НВ" .
"Наши санкции, связанные с донбасским конфликтом, останутся в силе до того момента, пока Россия не уберет из Донбасса свои войска. Так же будут оставаться в силе крымские санкции, пока Россия не вернет полуостров Украине", - сказала Мари Йованович
По словам посла, США также требуют от России освободить захваченных украинских моряков и выполнить Минские соглашения.
"Позиция США принципиальна: мы призываем Россию выполнить Минские соглашения и завершить конфликт. Россия должна вернуть в Украину 24 задержанных украинских моряков, а также других незаконно задержанных украинцев", - подчеркнула Йованович.
Источник : https://ru.espreso.tv
Теги: США, Донбасс, Крым, санкции
Читайте также:
- Торговая блокада "ЛДНР" – эмоциональное и пагубное решение
- "Вся эта история изначально была начата для того чтобы легализовать захват Крыма", - Пономарев рассказал, в какую ловушку Кремль себя загнал войной на Донбассе
- В Конгресс США повторно внесли закон в поддержку Украины
- Радиокомплекс России в Крыму малоэффективен - СМИ
- "Крым и Донбасс вернутся, Путин умрет, а санкции еще будут работать. Такое уже было с СССР", - озвучен смелый прогноз для Украины
- Санкции в отношении РФ останутся до выполнения "Минска" и возврата Крыма Украине - генсекретарь США
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт23:18
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны 23:05
- Зимние каникулы: как уберечь детей от опасности 22:35
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев19:55
- Фашик Донецкий: Топ 5 новостей 2018 года на оккупированных17:55
- В Минобороны заявили о соблюдении режима перемирия17:10
- В Донецке загадочно исчез боевик "ДНР" Лотов, рассказавший о преступлениях Захарченко и казаков 15:40
- Блогер: жители «Новороссии» не знают уже куда девать деньги, не то, что в «бандеровской» Украине15:00
- Оккупационные «власти ДНР» оставили детей без новогодних подарков13:36
- На Луганщине переселенцы с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сталкиваются с дополнительными проблемами13:20
- Гороскоп на 2019 год по дате рождения23:41
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт23:18
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны 23:05
- Ученые предсказали нехватку пресной воды из-за глобального потепления22:53
- Зимние каникулы: как уберечь детей от опасности 22:35
- Новый "языковой закон" не будет запрещать издательство печатных СМИ на языках ЕС22:20
- В Тернопольской области школьница умерла на новогоднем утреннике22:08
- Украина подаст заявление в ЕСПЧ относительно освобождения захваченных украинских моряков – Минюст 21:54
- Санкции США будут действовать пока Россия не уберется из Донбасса и Крыма, - Йованович21:40
- Пострадавшие от домашнего насилия и торговли людьми смогут обратиться в колл-центр21:26
- Гороскоп на 2019 год по дате рождения23:41
- «Выпейте шампанское и ложитесь спать»: доктор рассказал об опасности в новогоднюю ночь16:10
- Сколько можно хранить еду, оставшуюся после Нового года10:50
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков09:10
- Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне08:10
- Почему дышать над картофельными парами опасно для здоровья07:15
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются
- Последние вздохи народной республики
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть