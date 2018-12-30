- Гороскоп на 2019 год по дате рождения23:41
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт23:18
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны 23:05
- Новый "языковой закон" не будет запрещать издательство печатных СМИ на языках ЕС22:20
- В Тернопольской области школьница умерла на новогоднем утреннике22:08
- Украина подаст заявление в ЕСПЧ относительно освобождения захваченных украинских моряков – Минюст 21:54
- Санкции США будут действовать пока Россия не уберется из Донбасса и Крыма, - Йованович21:40
- Пострадавшие от домашнего насилия и торговли людьми смогут обратиться в колл-центр21:26
- Как работают в период новогодних праздников почта и банки21:10
- Погода в Новогоднюю ночь20:55
Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн
Правительство выплатило всем 24 семьям украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива, по 100 тысяч гривен.
Всем 24 семьям украинских моряков, захваченных российскими силовиками в районе Керченского пролива, выплачено по 100 тысяч гривен. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает пресс-служба Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины вместе с Военно-морскими силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установления всех лиц, имеющих право на получение такой помощи. В частности, родственников всех моряков. Могу вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тысяч гривен", - заявил руководитель ведомства Вадим Черныш.
По его словам, МинВОТ постоянно поддерживает взаимосвязь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для скорейшего освобождения моряков.
Ранее правительством было принято постановление, которое предоставило возможность финансово поддержать захваченных на Азове украинских моряков.
Напомним, пограничные корабли РФ 25 ноября совершили агрессивные действияпротив украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь через Керченский пролив. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля и 24 моряка.
Вскоре все украинские моряки, которые были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива, заявили следствию, что являются военнопленными.
Источник : https://korrespondent.
Теги: Донбасс, моряки, выплаты, пленные
- В Дружковке выплаты переселенцам сократились на несколько тысяч
- Украинские моряки поддержали флешмоб #22PushupChallenge (ВИДЕО)
- В Мариуполе отвоевали монумент морякам
- Спрашивайте-отвечаем: Оформление наследства упрощено
- СБУ открыла 24 уголовных производства по фактам незаконных начислений соцвыплат переселенцам
- За время войны на Донбассе Украина выплатила переселенцам более 57 миллиардов гривен
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт23:18
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны 23:05
- Зимние каникулы: как уберечь детей от опасности 22:35
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев19:55
- Фашик Донецкий: Топ 5 новостей 2018 года на оккупированных17:55
- В Минобороны заявили о соблюдении режима перемирия17:10
- В Донецке загадочно исчез боевик "ДНР" Лотов, рассказавший о преступлениях Захарченко и казаков 15:40
- Блогер: жители «Новороссии» не знают уже куда девать деньги, не то, что в «бандеровской» Украине15:00
- Оккупационные «власти ДНР» оставили детей без новогодних подарков13:36
- На Луганщине переселенцы с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сталкиваются с дополнительными проблемами13:20
- Гороскоп на 2019 год по дате рождения23:41
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт23:18
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны 23:05
- Ученые предсказали нехватку пресной воды из-за глобального потепления22:53
- Зимние каникулы: как уберечь детей от опасности 22:35
- Новый "языковой закон" не будет запрещать издательство печатных СМИ на языках ЕС22:20
- В Тернопольской области школьница умерла на новогоднем утреннике22:08
- Украина подаст заявление в ЕСПЧ относительно освобождения захваченных украинских моряков – Минюст 21:54
- Санкции США будут действовать пока Россия не уберется из Донбасса и Крыма, - Йованович21:40
- Пострадавшие от домашнего насилия и торговли людьми смогут обратиться в колл-центр21:26
- Гороскоп на 2019 год по дате рождения23:41
- «Выпейте шампанское и ложитесь спать»: доктор рассказал об опасности в новогоднюю ночь16:10
- Сколько можно хранить еду, оставшуюся после Нового года10:50
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков09:10
- Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне08:10
- Почему дышать над картофельными парами опасно для здоровья07:15
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются
- Последние вздохи народной республики
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть