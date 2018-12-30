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В Тернопольской области школьница умерла на новогоднем утреннике
В селе Барыш в Тернопольской области школьница потеряла сознание на сцене во время новогоднего утренника. Медикам не удалось спасти ребенка. Об этом сообщает "20 хвилин".
"28 декабря в школе проводились мероприятия к новогодне-рождественским праздникам, ученики 5-8 классов проводили новогодний утренник до 14:00 и Даша, ученица 6 класса, принимала активное участие. С 15:00 начался новогодний праздник для учащихся 9-11 классов и Даша была на этом празднике в качестве зрителя", - рассказала директор школы Лариса Ильницкая.
Даша вышла на сцену и потеряла сознание. Учитель вместе с одним из родителей вынесли девочку на свежий воздух. Помощь ребенку оказывали школьная медсестра и медсестра гериатрического центра. Более того, сельская скорая помощь в сопровождении школьной медсестры и заместителя директора по воспитательной работе повезли Дашу на встречу районной скорой.
Сергей Головецкий, главный врач Бучацкого районного центра ПМСП, подтвердил эту информацию. Районная скорая забрала девочку уже в состоянии клинической смерти. При этом, Даша не страдала никакими хроническими заболеваниями. Сейчас тело девочки находится на судебно-медицинской экспертизе в Тернополе. "Ребенок умер своей смертью во время утренника в школе. Выводы о причинах смерти должны дать медики", - сообщили в полиции.
Источник : https://strana.ua
Теги: Донбасс, смерть, школьница, Тернопольская область
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