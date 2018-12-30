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Война Россия-Украина: Запад дал пугающий прогноз на 2019 год
Чем напугал?
Украине в 2019 году грозит открытая война с Россией, Москва может решиться на еще более жестокое поведение.
Такое мнение выразил руководитель парижского Центра изучения и анализа политической деятельности (CERAP) Николя Тензе, передает "Апостроф".
Украине в 2019 году грозит открытая война с Россией, Москва может решиться на еще более жестокое поведение.
Такое мнение выразил руководитель парижского Центра изучения и анализа политической деятельности (CERAP) Николя Тензе, передает "Апостроф".
"Первый риск - это более жесткое поведение России, которая будет создавать опасности для всей Европы. Прежде всего, конечно, Украины, потому что война может обостриться открыто, как мы увидели в Азовском море. Это могут быть также новые атаки на Донбассе, новое оружие. ЕС и США могут ответить слабо. Это основной риск, потому что он может по-настоящему дестабилизировать ситуацию", — уверен Тензе.
Украине в данных условиях будет важно показать, что страна является успехом демократии.
"Также, как я говорил некоторым министрам и народным депутатам в Украине, украинская дипломатия может и даже должна делать больше для создания определенной "украинской фракции" в европейский странах, Европейском парламенте. Ведь если взглянуть на все усилия российской пропаганды, их нельзя сравнить с возможностями Украины", — считает эксперт.
Он уверен, что важно собрать интеллектуалов и лидеров мнений и делать больше для влияния на общественное мнение в европейских странах. Украина должна активизироваться.
Источник: https://from-ua.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, прогноз, Запад
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