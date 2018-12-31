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Что нельзя дарить на Новый, 2019-й год и почему
Свинка считается животным миролюбивым и спокойным. Но не стоит вызывать ее гнев, даря на Новый год одну из перечисленных далее вещей.
Косметика, средства гигиены и духи. Свинка не любит резких запахов, они ее раздражают. Поэтому в этом году лучше воздержаться и не дарить всевозможные шампуни, скрабы, гели для душа и духи. Кроме этого, как известно, это животное не слишком благосклонно относится к водным процедурам и любит повозиться в грязи. По этой причине не стоит дарить полотенца, банные халаты и другие подобные вещи. Такие подарки могут раздражать Желтую Земляной Свинью и успеха в течение года вам не видать.
Безделушки и сувениры. Свинья — животное практичное. Поэтому, если вы не уверены, что подарить на Новый год 2019, лучше откажитесь от всевозможных безделушек и подарков, которым тяжело найти практическое применение. Свинья будет благосклонна к тем, кто выберет подарок с максимальной пользой.
Острые предметы. Нельзя дарить в год Свиньи спицы, ножи, ножницы и другие острые предметы. Этим вы только разозлит хозяйку 2019 года. Острые предметы вызовут у символа года беспокойство и ощущение опасности. А это вам точно не нужно. Кстати, такие подарки — не лучший выбор не только под елку, но и на другие праздники.
Одежда и украшения. Свинья — животное, которое любит комфорт и свободу. Поэтому категорически нельзя дарить кольца, цепочки, браслеты. Свинка расценит такие подарки очень плохо. Это касается я и одежды. Желтая Земляная Свинья воспринимает ее как непрактичную и неудобную вещь, которая сдерживает ее движения и ограничивает их.
Зеркало. Как известно, свиньи не любят и боятся своего отражения. Поэтому не стоит оставлять в качестве новогоднего презента под елкой зеркальце. Хозяйка 2019 не оценит ваших стараний при выборе такого подарка.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, новый год, подарки, приметы
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