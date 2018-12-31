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Известный астролог рассказала, что ждет украинцев в 2019 году
В следующем году Земля переживем 5 затмений, что скажется на самочувствии и жизни людей в целом. Об этом сообщила известный харьковский астролог Елена Максимова.
Так, она сообщила, чего украинцам ждать о грядущих выборах:
«31 марта — не удачная дата для многих кандидатов. Выбор народа будет существенно отличаться от соцопросов, которые будут озвучивать во время предвыборной гонки. Шансов у нынешнего гаранта немного. Нового лица тоже не увидим. Это будет ожидаемая лицо. Не актер и не певец, а политик, который хорошо ориентируется в закулисных интригах, имеет авторитетных друзей в Украине и мире».
Что же касается боевых действий на Донбассе, она подчеркнула:
«Прямого наступления агрессора не вижу. Будем в выигрышной позиции, что бы не произошло. Любой поступок России по отношению к нам будет на руку Украине. Поддержат европейские лидеры и США. Не отдадим врагу ни одного метра родной земли».
Также, она рассказала и о погоде в грядущем году:
«Будем иметь жаркое лето. Дождя будет мало. Много урожая из-за этого пострадает. Аграриям стоит позаботиться об этом. Некоторый урожай придется собирать раньше, чем того требует календарь».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, астролог
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