Киевстар "обрадовал" своих абонентов мощным ударом

31.12.2018 19:07

Украинский мобильный оператор «Киевстар» решил окончательно отказаться от своих старых тарифных планов. Теперь людям придется срочно искать им замену.

В период с 15 января по 15 февраля 2019 года будут отключены 13 пакетов оператора, которые создавались 5 и более лет назад.

Таким образом, абонентам «Киевстар», использующим эти тарифы, придется в ближайшие две недели искать себе новые. Они получат информацию о закрытии старых тарифных планов в виде смс-сообщений или от специалистов call-центра.

«В связи с прекращением действия некоторых старых тарифных планов, группе абонентов было предложено выбрать и самостоятельно перейти на любой другой действующий тариф Киевстар. Только в том случае, если абонент не сделает свой выбор самостоятельно, компания предложит ему обслуживание в тарифном плане, с учетом использования услуг мобильной связи по его номеру», — рассказала ведущий специалист по связям с общественностью компании «Киевстар» Ирина Леличенко.

Ниже представлен список тарифных пакетов, которые будут отключены:

XXL;

Базовий;

Безлім + Київстар;

Класичний;

Комфорт;

Ультра Комфорт;

Вільний Київстар 35;

Вільний смартфон;

Би29;

5+0 Новий!;

Вільний Київстар;

Комфорт+;

Київстар 3G онлайн 2017.

Источник: https://from-ua.com