Революция в Украине: март будет переломным, появится два лидера

31.12.2018 16:55

Астролог рассказал, чего ожидать Украине в следующем году.

Об этом в комментарии журналистам заявил бывший школьный учитель из Волыни Владимир Бартов , который сегодня специализируется на астрологии и нумерологии.

Украина «родилась» под знаком Девы, и поэтому самым благоприятным месяцем в плане перемен в этом году для нее станет март.

«До шестого марта будут хорошие дни, но с политикой они никак не связаны, а уже 10 марта начнут собираться внутренние силы. Этот день станет началом собраний, планирования, подготовки сил. Так говорят звезды. Первый месяц весны – лучшее время для начала действий от политиков. 13 марта звезды обещают появление на арене других политических сил, которые могут как поддержать первоначальных лидеров, так и стать их оппонентами. 14 марта – «сосредоточение высших сил, полная подготовка к выступлению и крайняя уверенность в себе», — рассказывает астролог.

Эксперт также уверен, что некоторые политические партии сыграют некую авангардную роль.

«Скорее это касается патриотических сил, офицеров, военнослужащих, командного состава. Некоторые партии сыграют в тех действиях авангардную роль. 15 марта – «освящение». Значит, в этот день в происходящем появятся священники, духовенство. Возможно – освятят акцию, может, участие в ней возьмет духовенство, а может – среди революционеров на первый план выйдут духовные люди. 16 марта – «Два руководителя смотрят на полную луну», — отмечает Бартов.

Кроме этого, астролог не исключает возможной революции уже весной следующего года.

«Значит, у революции, если она произойдет, будет два лидера. Следующий день, 17 марта, обещает «творческий взгляд на происходящее, полное овладение условиями, полное окончание подготовки». 18 марта – идеальный день для выступления. Почему это важно – осуществить задуманное именно в этот день? Как говорится, 17 – еще слишком рано, а 19 – уже будет поздно. В астрологии всякая мелочь имеет значение», — рассказывает астролог.

Общаясь с журналистами, Бартов также предположил, как может произойти революция в Украине, и что может стать катализатором.

«Например, Порошенко и Гройсман. Чтобы отвести от себя грозу, Порошенко захочет сменить правительство, и Гройсман исполнит роль громоотвода. Но следует учитывать, что этот год — год Венеры, и много дел могут решиться полюбовно. Эти дни — самые благоприятные для начала и проведения кардинальных реформ, в парламенте будут важные голосования, которые и могут положить начало изменениям в Украине. Если никаких результатов не будет, граждане могут взяться за оружие — уже набралась критическая масса, и «плотину вот-вот прорвет». Но опять же все ра решить может пособий ты Венера. Также успешным временем для нашей страны станет период пребывания Солнца в Тельце и в Козероге — май и декабрь «, — подытожил он.

Источник: https://from-ua.com