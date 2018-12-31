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Санкции с России не снимут даже после освобождения Крыма и Донбасса: посол США назвала неожиданное условие

31.12.2018 20:03
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Санкции с России не снимут даже после освобождения Крыма и Донбасса: посол США назвала неожиданное условие

Действующие против России санкции США не будут отменены не только до деоккупации Крыма и Донбасса, а и до освобождения пленных моряков Украины.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович озвучила условия, на которых представится возможным обсуждать снятие санкции с России, передает "Диалог.UA".

В частности, было обозначено, что санкции Вашингтона против Российской Федерации, связанные с конфликтом на Донбассе, останутся в силе, пока Кремль не выведет российские войска с территории Украины.

"Также будут оставаться в силе крымские санкции, пока Россия не вернет полуостров Украине", – добавила Йованович.

Дипломат подчеркнула, что данная позиция Вашингтона остается принципиальной. "Мы призываем РФ выполнить Минские соглашения и завершить конфликт. Россия должна вернуть в Украину 24 задержанных украинских морякя, а также других незаконно задержанных украинцев", – добавила к требованиям США посол.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, США, Донбасс, Крым, санкции
 
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