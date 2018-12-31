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Скандал в Раде: Гройсман «кинул» депутатов на деньги

31.12.2018 18:15
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Скандал в Раде: Гройсман «кинул» депутатов на деньги

Премьер-министр Владимир Гройсман не выполнил свои обязательства перед нардепами во время голосования за бюджет 2019.

Депутаты договорились с премьером и представителями Кабинета министров, в обмен на голоса за бюджет, правительство предоставит по 10 миллионов гривен субвенций на каждый мажоритарный округ. Но позже правительство выделило только 20% из того, что они просили. Больше всего недовольны депутаты от Блока Петра Порошенко.

Известно, что мажоритарные депутаты решили пожаловаться президенту Петру Порошенко, чтобы он определенным образом повлиял на премьер-министра.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, деньги, скандал, Верховная Рада, депутаты, Гройсман
 
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