Сколько получили семьи захваченных моряков помощи от государства

31.12.2018 07:45

По 100 тыс. гривен выплатили семья моряков, которых захватили военно-морские силы РФ, сообщает replyua.net со ссылкой на УНН. Как уточнил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц В. Черныш, семьям 24 украинских моряков, которые задержаны военными РФ, выплачено по 100 тыс. грн.



Черныш также сообщил, что министерство провело достаточно огромную работу при сотрудничестве с Военно-Морскими силами для установления всех лиц, которые претендуют на помощь, подготовили документы и организовали выплаты родственникам моряков. Он также ответственно заявил, что все семьи получили по 100 тыс. гривен.



Кроме того, в министерстве постоянно поддерживают связь с представителями международных организаций по вопросу освобождения моряков, а представитель госдепа США Курт Волкер в интервью ТСН не исключил, что моряков могут освободить еще до Рождества. Напомним, военные корабли РФ обстреляли украинские судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25.11.2018 и задержали 24 украинских моряка, членов экипажей украинских суден.