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Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
31.12.2018 09:47
Предлагаем самые милые стихи, смс-поздравления и картинки с наступающим Новым годом.
***
Пускай в грядущий год случится
Всё, что задумано тобой.
Пусть волшебство осуществится
Под новогоднею звездой.
***
Куранты бьют по всей стране,
К нам Новый Год уже приходит.
Желаю от души я искренне тебе,
Плохое всё пускай уходит.
В году же предстоящем я желаю,
Тебе все блага мира ощутить.
Любви в душе своей не унимая,
В объятьях счастья мирно жить.
К нам Новый Год уже приходит.
Желаю от души я искренне тебе,
Плохое всё пускай уходит.
В году же предстоящем я желаю,
Тебе все блага мира ощутить.
Любви в душе своей не унимая,
В объятьях счастья мирно жить.
***
Приходит сказочная ночь,
Пускай отступят беды прочь,
И много радостных минут
Тебя в году грядущем ждут!
Пускай отступят беды прочь,
И много радостных минут
Тебя в году грядущем ждут!
***
Новый Год уж на пороге
И стучит игриво в дверь.
До него совсем немного,
В волшебство скорей поверь.
Я желаю в этот вечер:
Пусть сбываются мечты.
Ты иди судьбе навстречу,
Будь всегда счастливой ты.
И стучит игриво в дверь.
До него совсем немного,
В волшебство скорей поверь.
Я желаю в этот вечер:
Пусть сбываются мечты.
Ты иди судьбе навстречу,
Будь всегда счастливой ты.
***
Зашуршал последний листик,
На цветном календаре.
Новый Год идёт лучисто,
Он уж рядом, во дворе.
С Новым Годом от души,
Счастья, мира, красоты!
На цветном календаре.
Новый Год идёт лучисто,
Он уж рядом, во дворе.
С Новым Годом от души,
Счастья, мира, красоты!
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, праздник, поздравление, свинья, Новый год
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