Украина усиливает группировку на Азове в ответ на агрессию России, - адмирал

31.12.2018 19:40

Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко поздравил граждан Украины с наступающими праздниками. По его словам, несмотря на сложную обстановку в Азовском море, нашей стране удалось нарастить там свою группировку и 2019 год станет для украинского флота годом новых вызовов, достижений и возможностей. Как передает replyua.net, об этом идет речь в его поздравлении на Facebook.



Отмечается, что стратегия ВМС Украины конкретно определила ориентиры развития до 2035 года. Ею предусмотрено усиление боевых способностей морского, берегового и воздушного компонентов национального флота, продлено совершенствование системы базирования.



«В ответ на агрессивные действия РФ мы активизировали силы и системно наращиваем группировки на Азове. Наиболее напряженными стали последние месяцы текущего года. 25 ноября Россия осуществила открытый акт агрессии и захватила в плен 24 украинских военных моряков. Данное событие всколыхнуло весь мир, сплотила нас и объединило в борьбе со страной-агрессором. Возвращение домой наших героев является главной задачей в следующем году, это наше дело чести. 2019-й для национального флота станет годом новых вызовов, достижений и возможностей», – рассказал Воронченко.