В 2019 году Украина испытает новые образцы ракетного вооружения

31.12.2018 07:26

В новом 2019 году оружейники Украины планируют завершить разработку и провести государственные испытания ряда проектов ракетного и реактивного вооружения, в частности, наземного комплекса крылатых ракет для поражения надводных целей по проекту «Нептун».



Об этом сообщает https://zi.dn.ua с ссылкой на УНИАН.



«Это оружие будет высокоточным, современным и соответствующим стандартам НАТО», — говорится в сообщении Правительственного портала.



Кроме того, в 2019 году ожидаются испытания украинского переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Колибри» и беспилотного разведывательного ударного комплекса «Сокол».



