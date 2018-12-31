- Революция в Украине: март будет переломным, появится два лидера16:55
- В России уведомили, какие города Украины Путин попытается захватить первыми: Мариуполь не в их числе 15:32
- Спасите Украину: рассекречены письма российских разведчиков15:15
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет14:57
- Известный астролог рассказала, что ждет украинцев в 2019 году14:38
- В Крыму и на Донбассе разочарованы «русским миром»: волонтер привела факты14:00
- Дикий трэш! Изнасиловал козла, затем съел его13:45
- Выборы президента Украины 2019: появился первый официальный кандидат13:20
- «Мы выстояли и стали сильнее»: Порошенко выступил с мощным обращением к народу в канун Нового года13:00
- Что нельзя дарить на Новый, 2019-й год и почему12:31
В чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
2019 год по китайскому календарю пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи, в связи с чем, для его празднования стоит выбирать наряд с оттенками желтого и подчеркнуть его золотыми украшениями. Об этом сообщила дизайнер Анастасия Декомба.
Отвечая на вопрос, в чем лучше встретить Новый год, она отметила:
«В чем встречать год Желтой Земляной Свинки? Соответственно, главный цвет — золотой — это пайетки, золото, парча. Но главное — не переборщить. Ведь неважно, какой в моде цвет, важно, какой цвет идет в первую очередь вам. Можно взять красивый позолоченный аксессуар или бижутерию из золота, но это должно идти именно вам».
При этом она уточнила, что выбор наряда зависит от дресс-кода вечеринки. Декоба добавила:
«Если например кто-то празднует дома в большой компании, то можно одевать и костюмы свинок, сейчас есть модные комбинезоны со свинками. Свинка любит уют и веселье».
По ее словам, всегда актуальными будут маленькое черное платье с красивой золотой брошкой, красивым обручем, или серьгами.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, новый год, свинья, платье
- Что должно быть на новогоднем столе, чтобы задобрить Желтую Земляную Свинью?
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи
- Новый год - 2013. Пригреем змею жемчугами и... скромностью
- ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ДОНБАССЕ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
- Перед Новым годом Донетчина получит три восстановленных моста
- В России уведомили, какие города Украины Путин попытается захватить первыми: Мариуполь не в их числе 15:32
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет14:57
- В ОРДО заявили о «предотвращении страшной диверсии» на путепроводе12:15
- Минус семь оккупантов РФ за сутки: ВСУ сурово пресекли циничные провокации и обстрелы боевиков 10:20
- Оккупационные власти «ЛНР» отказывают в выдаче «паспортов» без объяснения причин08:45
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения08:31
- Стягивают тяжелое вооружение: в «ЛНР» готовятся к наступлению на ВСУ 08:15
- Осталось совсем недолго... Последние вздохи народной республики07:35
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт23:18
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны 23:05
- В Китае вскоре появится первый клонированный кот17:15
- Революция в Украине: март будет переломным, появится два лидера16:55
- В Германии женщина выставила на аукцион своего «подержанного» мужа16:35
- Денежные новогодние приметы16:13
- Медики назвали сладость, укрепляющую сердце15:48
- В России уведомили, какие города Украины Путин попытается захватить первыми: Мариуполь не в их числе 15:32
- Спасите Украину: рассекречены письма российских разведчиков15:15
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет14:57
- Известный астролог рассказала, что ждет украинцев в 2019 году14:38
- Выиграют даже в лотерею: названы главные счастливчики 2019 года14:20
- Денежные новогодние приметы16:13
- Медики назвали сладость, укрепляющую сердце15:48
- Выиграют даже в лотерею: названы главные счастливчики 2019 года14:20
- Лучшее «средство» от похмелья12:45
- Что нельзя дарить на Новый, 2019-й год и почему12:31
- В чем встречать год Желтой Земляной Свиньи11:45
- Как загадать желание в Новый год Свиньи, чтобы оно обязательно исполнилось11:00
- Врачи подсказали, как подготовить организм к новогоднему застолью10:34
- Как привлечь деньги и удачу в новогоднюю ночь 201910:15
- Три наиболее самовлюбленных знака Зодиака10:04
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи