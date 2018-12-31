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В Крыму и на Донбассе разочарованы «русским миром»: волонтер привела факты

31.12.2018 14:00
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В Крыму и на Донбассе разочарованы «русским миром»: волонтер привела факты

На протяжение периода войны у жителей оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма изменилось отношение к Украине из-за разочарования в «русском мире», поэтому на сегодняшний день эти люди начали оказывать волонтерскую помощь украинским военным.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявила волонтер Киевского военного госпиталя Наталья Юсупова. По ее словам, «очень многие люди поменяли свое мировоззрение». 

«Ребята раньше говорили, что там «в*та», а сейчас говорят, что там и украинцы... Многие переселенцы с Донбасса начали в госпиталь приходить. Раньше, фактически, их не было, а сейчас материальная помощь даже из Донецка приходит. Лично я знакома с людьми из Донецка, которые были за Путина, за Россию, а потом переехали, живут в Запорожье, Днепре, говорят – мы были неправы, в Донецке находиться невозможно», – добавила волонтер. Также Юсупова добавила, что многие жители Крыма испытывают аналогичные чувства:

«Приезжала девушка из Керчи, рассказывала, что народ очень недоволен. В связи со стрельбой в школе говорят, что все местные знают, что это была организованная активная преступная деятельность, в школе был не один молодой человек, было гораздо больше трупов и так далее», - рассказала она.



Теги: Донбасс, Крым, оккупация, волонтеры
 
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