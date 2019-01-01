Ганапольский: "Если Россия развяжет войну против Украины, то это будет окончание президентства Путина"

01.01.2019 14:21

Открытая война и вооруженная интервенция России в любое из государств на постсоветском пространстве – самый невыгодный сценарий для Кремля и лично для Путина.

Такое мнение высказал известный журналист Матвей Ганапольский на "Эхо Москвы", передает "Диалог.UA".

Ганапольский отмечает, что агрессия против стран Балтии с целью "собирания земель русских", о чем в РФ говорят некоторые "горячие головы", поставит крест на идее создать полноценное союзное государство с Белоруссией. По словам Ганапольского, при таком развитии событий определенные и очень влиятельные силы сделают все, чтоб "отодвинуть" Белоруссию от России. А война с Украиной вообще может обернуться для РФ катастрофическими последствиями. Тем более, после Азовского инцидента, когда Россия в полной мере проявила себя по отношению к Украине как страна-агрессор. То есть, даже традиционные союзники – Асад и режимы Зимбабве или Мозамбика – для сохранения хоть какого-то лица на международной арене могут откреститься от РФ. Стоит также учитывать и тот факт, что украинская армия – уже не та, что в 2014-м, а хорошо укомплектованная и вооруженная. К тому же война наверняка пробудит такие деструктивные процессы в самой РФ, что Путин никакими усилиями не сможет удержать власть. Его просто "сметут". "А теперь разберемся в простых вещах – с кем Россия может воевать. Нападет ли Россия на Эстонию? Думаю, Путин, который хочет стать главой союзного государства Россия-Белоруссия удержится от того, чтобы нападать на Эстонию. Потому что не будет никакого союзного государства после нападения на Эстонию. Или на Латвию, или на Литву. Просто не будет союзного государства. Вообще. То есть, будет Россия, а Беларусь распрощается с Россией – ей помогут распрощаться с Россией. И Путин об этом знает. Теперь вторая часть – война с Украиной. Я тебе скажу, что Украина делилась на две части во временном отрезке. Первое – это до нападения в Азове и после нападения, когда Россия напала на украинские три жалких каноэ, но уже под флагами России. И сейчас не имеет никакого значения, что по этому поводу говорит Россия – это не имеет никакого значения. Могу тебе сказать – это был окончательный перелом, когда стало понятно для Украины, — вы знаете об этом только информационно, не знаете, что делается, а это другое. Тут поняли, что это может быть. И скажу финальную фразу по этому поводу. Если Россия в любом виде начнет сейчас новую войну с Украиной, это будет ее последняя война, российской Федерации. Я подробностей не говорю. Я понимаю слухи, что в Украине нет армии – в Украине есть армия. Там нет вооружения? — в Украине есть вооружение. Это будет 1:10, 1:100, — это будет самая страшная война в истории Российской Федерации. И это, конечно же, будет окончание президентства президента Путина. Вот поэтому войны с Украиной не будет никогда. Если будет – это будет для украинцев последняя сдача крови", - высказался Ганапольский в интервью.