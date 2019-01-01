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Стало известно, какой украинский город Россия захватит первым
Российский экономист Андрей Илларионов рассказал, какой украинский город, в случае возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, российская сторона захватит в первую очередь. Об этом пишет newsoboz.org.
Так, по словам эксперта, Россия не будет ориентирована на захват Мариуполя, как это предполагалось раньше. Ведь указанный населённый пункт имеет миллионное население. Кроме того, на территории Мариуполя расположено большое количество каменных зданий. Это делает указанный город максимально укреплённым. Следовательно, согласно мнению Андрея Илларионова, президент Российской Федерации Владимир Путин не будет пытаться атаковать Мариуполь. Его главной целью станут Таврийск и Каховка, которые расположены на территории Херсонской области. Это можно объяснить тем, что указанные населённые пункты являются почти «безлюдными». Кроме того, здесь находится совсем небольшое количество украинских военных, что делает Таврийск и Каховку менее защищёнными.
По словам Андрея Илларионов, это будет молниеносная «хирургическая» операция, реализованная Российской Федерацией. Она поможет российской стороне установить полный контроль над Крымским каналом.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Херсонская область, нападение
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