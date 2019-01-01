В Украине повысили пенсии двум категориям граждан

01.01.2019 11:51

С 1 января текущего года в Украине повышают пенсии двум категориям граждан. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда, речь идет о лицах, достигших 65-летнего возраста, имеющих большой трудовой стаж, а также о военнослужащих. В Пенсионном фонде подчеркнули, что с сегодняшнего дня пенсии будут увеличены всем военным пенсионерам.

Помимо этого, в связи с увеличением минимальной заработной платы до 4173 гривен с 1 января 2019 года пенсии пересчитают лицам, которым уже исполнилось 65 лет, а трудовой стаж составляет не менее 35 лет для мужчин, а для женщин – 30 лет.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что всех этих граждан ждет увеличение пенсии примерно на 150 гривен. Ранее сообщалось, что новое повышение пенсионных выплат затронет почти два миллиона украинцев, имеющих большой трудовой стаж, а также 500 тысяч военных пенсионеров.