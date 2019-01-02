Что следует знать о соцвыплатах в 2019 году?

02.01.2019 22:59

В декабре Кабинет министров принял решение о создании Государственной социальной службы – специального органа, который будет контролировать предоставление государственной помощи украинцам. По замыслу правительства, это улучшит эффективность социальной защиты. Точная дата запуска новой службы еще неизвестна, а вот суммы выплат – давно утверждены в госбюджете. Что изменится в получении социальной помощи в 2019 году, рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.





Пенсии пересчитают

В госбюджете на 2019 заложено 166,6 млрд грн на выплату пенсий – на 27,2 млрд грн больше, чем в 2018 году. Ведь впервые в следующем году состоится индексация пенсионных выплат. Это означает, что пенсии пересчитают, согласно прожиточному минимуму. Сейчас он составляет 1853 грн. С 1 июля прожиточный минимум вырастет до 1936 грн, а с 1 декабря 2019 – до 2027 грн.

Такое нововведение принесла пенсионная реформа. В правительстве заявили, что изменения коснутся более чем 10 млн пенсионеров.

«Для более 10 млн граждан с 1 марта 2019 года состоится осовременивание пенсий. Выплаты вырастут примерно на 12-17%», – уточнил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Кроме того, с 1 января произойдет повышение пенсий бывшим военным. По словам Розенко, прибавку получат более полумиллиона военных пенсионеров.

Что касается размера минимальной пенсии, то с декабря 2018 года и до июля 2019-го она составит 1497 грн, с июля по декабрь – 1564 грн, а в декабре 2019-го – 1624 грн.

Субсидии монетизируют

С мая начнется монетизация субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Она предусматривает, что в конце года потребители, которые сэкономили энергоресурсы, смогут получить остаток неиспользованной субсидии на свой счет в банке.

Так объяснил идею монетизации Президент Петр Порошенко, заявив, что «каждая семья, которая сэкономила, вправе сэкономленную разницу получить живыми деньгами».

Сама процедура оформления и использования субсидии почти не меняется. Ежемесячно расчет будет осуществляться банком, как и ранее, в безналичной форме.

«Процедура назначения субсидий не меняется. Получатель должен будет подать заявление в орган соцзащиты населения и дать разрешение на обработку персональных данных банком», – пояснил руководитель директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Единственная новация – необходимо обязательно указать свой номер мобильного телефона для связи с банком. Ведь для каждого получателя субсидий будет открыт счет в «Ощадбанке», куда будут зачисляться средства. При этом субсидию могут отменить, если у человека накопится долг за «коммуналку» более чем 340 грн.

Всего в госбюджете на 2019 год предусмотрено 55,1 млрд грн на предоставление субсидий населению.

Детские выплаты возрастут

В 2019 году помощь на детей, которая зависит от прожиточного минимума, автоматически возрастет. Так, минимальный размер выплат по беременности и родам увеличится на 90 грн – до 2207,1 грн. Помощь матерям-одиночкам на детей до 6 лет возрастет с 1626 до 1779 грн. На детей в возрасте от 6 до 18 лет – с 2027 грн до 2218 грн. Согласно статистике, ежемесячно такая поддержка поступает около 431 тысяче детей.

Также больше будут получать дети под опекой: в возрасте до 6 лет – 3252 грн вместо 3118 грн, а в возрасте от 6 до 18 лет – 4054 грн вместо 3888 грн. Сегодня это почти 48 тысяч детей.

В то же время финансовая помощь при рождении ребенка не изменится. Она, как и раньше, составит 41280 грн (10320 грн – сразу и по 860 грн ежемесячно в течение 3 лет). Но в дополнение к ней родители будут получать «Пакет малыша» стоимостью 5000 грн. Пакет будет содержать пеленки, одежду, игрушки, косметические средства для ухода за ребенком и пр. В правительстве прогнозируют, что в следующем году такую ​​помощь получат около 360 тысяч семей.

Появится новая социальная помощь

В следующем году государственную поддержку будут получать родители, чьи дети имеют тяжелые заболевания или пороки в развитии. Месячный размер выплат равен прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, с 1 января соцпомощь составит 1497 грн, с 1 июля 2019 – 1564 грн, а с 1 декабря 2019 – 1638 грн.

«С 1 января 2019 вводится новый вид социальной помощи для лиц, ухаживающих за детьми, больными тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установлена ​​инвалидность», – заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

В ведомстве уточнили, что выплаты будут назначаться родителям детей, страдающих тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, имеют онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства или инсулинозависимую форму диабета (I типа), острые или хронические заболевания почек IV степени. Кроме того, оформить соцпомощь можно будет, если ребенок получил тяжелую травму, требует трансплантации органа или паллиативной помощи. В Кабмине подсчитали, что за такой поддержкой могут обратиться около 16400 человек.

В Министерстве социальной политики уверяют, что все, кто нуждаются в государственной помощи, гарантированно получат ее в 2019 году.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля