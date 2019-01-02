Гройсман объяснил, как в 2019 году будет проходить перерасчет пенсий

02.01.2019 16:32

В наступившем году в Украине впервые будет осуществлен перерасчет пенсий в автоматическом режиме. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Глава правительства отметил:

«В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров (это где-то 500 тыс. лиц). А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это впервые будет автоматическая индексация».

По словам Гройсмана, отныне индексация будет ежегодной и не будет зависеть от политических решений. Он добавил, что основой всех изменений, будут возможности экономики:

«Основой всех изменений должна быть сильная и открытая экономика».

Источник: https://donpress.com