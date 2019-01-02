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Эксперты прогнозируют в 2019 году мировой экономический кризис
Во второй половине 2019 года на экономику Украины могут повлиять несколько негативных факторов, в том числе мировой экономический кризис. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник.
«По прогнозам наших экономистов, мировой экономический кризис вероятен во второй половине 2019 года. Он связан с нынешним падением цен на энергоносители. А поскольку ключевые товары украинского экспорта – руда и зерно связаны с энергетическим рынком, но есть временной отрезок, когда это сработает, потому что контракты – длинные», – сказал он.
«Если через полгода цены на энергоносители будут низкие, и продолжат снижаться, нас ожидает резкое падение цен на наши ключевые товары экспорта. Соответственно, это отразится на национальной экономике. Это умножается на выборы, которые сами по себе являются кризисом, особенно в таких хрупких политических системах, как Украина, поэтом прогнозы достаточно осторожные, с огромным количеством рисков», – отметил Бортник.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
Теги: экономика, Донбасс, кризис, прогноз
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