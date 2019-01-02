- Зеленский заявил, что уже более 130 тысяч человек присоединились к его «президентской» команде17:37
- Главари боевиков «ДНР» старательно скрывают реальные потери17:20
- Синоптики предупреждают о серьезном похолодании: свежий прогноз16:45
- Гройсман объяснил, как в 2019 году будет проходить перерасчет пенсий16:32
- В Донецкой области вор украл мощи из храма из-за их чудодейственной силы16:15
- «Умеет врать»: политолог подловил Зеленского на лжи15:55
- Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»15:40
- «Не дождетесь!». Мэр Киева раскусил разыгравших его российских пранкеров15:21
- Боевики из "ДНР" блокируют движение в Донецке15:00
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»14:46
Как в 2019-м украинцам начнут платить за выходные и больничные
В Украине в 2019 году максимальный размер суточных при командировках увеличится с 372 до 417 грн. Вместе с тем увеличится и минимальный размер больничных, пишет "Обозреватель".
Как будут оплачивать командировки:
минимальные суточные - 60 грн (сумма не изменилась);
максимальные суточные - 417,3 грн (было 372,3 грн);
командировка за границу - до 80 евро.
Украинцы за время, которое они провели в командировке, должны получать не меньше своего среднего заработка, говорится в 121 ст. Кодекса законов о труде. Чаще всего командировочные дни оплачивают также, как и "обычные".
По закону в день командировки выходить на работу не нужно. То есть даже если вы вернулись рано утром домой, весь этот день вам посчитают "командировочным" и если вы не выйдете на работу, это не может считаться прогулом.
В 2019 году украинцев ждут два главных нововведения: повысят максимальный размер командировочных (размер составляет 0,1 минимальной зарплаты) и, возможно, начнут выплачивать заграничные командировочные в валюте.
Последнее нововведение предусмотрено разработанными НБУ постановлениями, которые вступают в силу в феврале 2019-го.
Ограничения по максимальному размер командировочных не означает, что больше 417,3 грн работодатель платить не может. Просто если платить больше, то придется также заплатить подоходный налог в размере 18%.
Минимальный же размер суточных ни в одном из законов не установлен. Есть только ограничения для бюджетников. Их командировочные не могут быть меньше 60 грн. К этой норме "равняется" и бизнес.
К слову, в постановлении Кабмина №98 также установлен размер заграничных суточных. К примеру, для поездки по работе в Россию это $37 (около 988 грн), в Узбекистан –$25 (690 грн), а в Италию – $50 (1380 грн).
Сколько заплатят за больничный:
минимальный размер больничного – около 100 грн в день (было около 90 грн);
размер больничного зависит от зарплаты и стажа;
работодатель оплачивает первые пять дней, остальное - соцстрах.
Рассчитывая размер больничного, бухгалтер должен учитывать страховой стаж и среднюю зарплату за последние 12 месяцев. Так, совокупную зарплату за этот период делят на количество дней в году (с учетом государственных праздников). Полученная сумма - размер больничного.
Важно при этом учитывать, что получить столько могут только те, кто имеет от 8 лет стажа. Остальным за "больные" дни положена всего часть обычной зарплаты.
Больничный:
от 3 до 5 лет - 60 средней зарплаты%;
от 5 до 8 лет - 70 средней зарплаты%;
от 8 лет - 100% средней зарплаты.
С ростом минимальной зарплаты увеличиваться и минимальный размер больничных. Так, если в 2018-м час работы "стоил" не менее 22,4 грн, в 2019-м - 25,13 грн.
Согласно КЗоТУ, в Украине выходные дни из заработка не вычитываются. Причем если во время праздничного выходного вы находитесь в отпуске, отдыхать можно на один день больше.
При этом при расчете средней зарплаты для начисления отпускных отнимают выходные. Соответственно, чем больше выходных, тем больше заплатят за отпуск.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, больничный, медицина
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- "Он агитировал меня, чтобы я пошел с Юлькой в коалицию и чтобы мы "грохнули" Петра", - "радикал" Ляшко рассказал о телефонном разговоре с Коломойским
- В Страстную пятницу в парламенте воевали за комитеты
- Новые правила: чем дольше работаешь на одном месте, тем больше выплаты по больничному
- Донецкая область получила печальное лидерство
- Здоровье подвело: Янукович ушёл на больничный
- Главари боевиков «ДНР» старательно скрывают реальные потери17:20
- В Донецкой области вор украл мощи из храма из-за их чудодейственной силы16:15
- Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»15:40
- Боевики из "ДНР" блокируют движение в Донецке15:00
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»14:46
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая 14:36
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)11:43
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые 10:33
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление10:22
- Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО08:45
- Зеленский заявил, что уже более 130 тысяч человек присоединились к его «президентской» команде17:37
- Главари боевиков «ДНР» старательно скрывают реальные потери17:20
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Синоптики предупреждают о серьезном похолодании: свежий прогноз16:45
- Гройсман объяснил, как в 2019 году будет проходить перерасчет пенсий16:32
- В Донецкой области вор украл мощи из храма из-за их чудодейственной силы16:15
- «Умеет врать»: политолог подловил Зеленского на лжи15:55
- Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»15:40
- «Не дождетесь!». Мэр Киева раскусил разыгравших его российских пранкеров15:21
- Марк Цукерберг вылетел из пятерки самых богатых людей в мире15:10
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление