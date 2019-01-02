«Не дождетесь!». Мэр Киева раскусил разыгравших его российских пранкеров

02.01.2019 15:21

Российские пранкеры «Вован и Лексус» от имени украинского премьер-министра Владимира Гройсмана позвонили в предновогоднюю ночь мэру Киева Виталию Кличко и поздравили Кличко с Новым годом. Соответствующая запись опубликована на Ютуб-канале пранкеров.

Судя по записи, Кличко пожелал «премьер-министру» здоровья, продуктивности и успеха в 2019-м, на что пранкеры отметили:

«Ну, а мы тут пьяного Петра Алексеевича из-под стола вытаскиваем»

После данной фразы, Кличко понял, что стал жертвой розыгрыша и поздравил дозвонившихся с Новым годом, пожелав «разводить побольше людей». Он похвастался, что его трудно разыграть, поскольку он практически сразу разгадывает розыгрыш. При этом пранкеры не упустили возможность узнать, как обстоят дела с отоплением в украинской столице, на что Кличко заявил:

«С теплом все нормально. Не дождетесь!».

Источник: https://donpress.com