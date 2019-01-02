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Не по доброй воле: Ходаковский выяснял, кто его не пускает в «ДНР»
Один из лидеров оппозиции «ДНР» Александр Ходаковский до сих пор не может вернуться в «республику» и «не по доброй воле» удерживается в России. Об этом он рассказал в ходе своей интернет-конференции.
Ходаковский не знает, кто конкретно стоит за запретом на его въезд в «республику». «Сам жду ответ на этот тревожащий меня и моих близких людей вопрос», – сказал он.
«Я обращался к ["главе ДНР" Денису] Пушилину с вопросом, не он ли является инициатором моего удержания на территории Российской Федерации, несмотря на то, что я занимаю выверенную позицию в отношении него и его команды. Он заверил, что не причастен к тому, что я здесь нахожусь», – отметил оппозиционер.
«Могу предполагать, что те люди, которые мне в свое время не давали допуск в Россию, боясь моей активности там, сейчас предпочитают не пускать меня обратно», – считает Ходаковский, не называя конкретных фамилий.
Правда, он надеется, что вопрос «невыпуска» его из России в скором времени разрешится, иначе он пойдет на нарушение закона. «Я считаю, что это вопрос временный. И в случае активизации я переступлю через любые законные нормы и окажусь в "ДНР" в течение короткого времени. Я не по доброй воле здесь нахожусь. Но в отношении меня [российские силовики] не решатся прибегнуть к акции задержания и передачи Украине», – продолжил Ходаковский.
Как сообщалось ранее, экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский находился в оппозиции к «главе ДНР» Александру Захарченко, в результате чего был вынужден покинуть Донецк и выехать в Россию. После смерти Захарченко ничего не изменилось, и Ходаковского не выпустили из России, когда он попытался приехать в «ДНР» для участия в «выборах» на пост «главы республики». При этом Ходаковский был настроен победить на «выборах».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
Теги: Донбасс, ДНР, Ходаковский
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