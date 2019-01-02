С 1 января в аннексированном Крыму подорожали газ и вода

02.01.2019 12:45

С 1 января 2019 года в аннексированном Крыму для местного населения подорожал газ и возросли тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщили в Госкомцене РФ.

Отмечается, что по всей России тарифы на ЖКХ были проиндексированы на 1,7% и с 1 июля они поднимутся еще на 2,4%. Как стало известно, нынешнее повышение цен связанно с ростом ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

Как стало известно, стоимость 1000 кубических метров газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления при потреблении до 3500 куб. м. газа для жителей полуострова в год составит 4827,08 рублей, при потреблении свыше 3500 куб. м.— 8627,48 рублей.

При этом следующий этап подорожания газа состоится 1 июля 2019 года. Цена 1000 куб. м. газа при потреблении до 3500 куб. м. газа в год составит 5187,11 рублей, при потреблении свыше 3500 куб. м. — 8652,71 рублей. В этот раз услуга теплоснабжения подорожает на 12,32%.

Кроме того, отмечается тарифы на водоотведение и водоснабжение в аннексированном Крыму выросли на 1,1% и 2,47% соответственно.

Источник: https://donpress.com