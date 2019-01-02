СБУ за год предотвратили в стране восемь терактов

02.01.2019 13:17

За минувший год в ходе контрразведывательной деятельности Службы безопасности Украины на территории страны были предотвращены восемь терактов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В силовом ведомстве отметили:

«Восемь террористических актов на территории Украины было предотвращено Службой безопасности Украины в 2018 году, из них пять раскрыто».

Кроме того, в СБУ добавили, что в 2016—2018 годах в Украине было предотвращено 28 террористических актов.

Источник: https://donpress.com