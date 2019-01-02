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Скандал с поздравлением Зеленского получил неожиданное продолжение
Новогоднее поздравление известного украинского актера и шоумена Владимира Зеленского, который объявил о своем выдвижении на президентских выборах, показало весь ужас «нашего постсоветского прозябания»
Об этом заявил политолог Юрий Романенко, пишет Политека.
«Всю ночь 1 января мы наблюдали сумасшедшие баталии, посвященные тому, имел ли право Зеленский выдвигаться на выборы президента. И что еще важнее – имел ли он право выступить перед президентом Украины, а не после него», — отметил он.
В то же время Романенко уточнил, что реакция общественности на слова Зеленского является просто катастрофической. «Эта ситуация, когда Зеленский на частном канале вышел в эфир и поздравил украинцев с Новым годом и заявил о своих амбициях – показывает весь ужас нашего постсоветского прозябания, когда у миллионов человек в голове сидит эта конструкция про сакральность власти», — подчеркнул он.
Как утверждает политолог, это показывает, что украинцам нужно вспомнить «простые истины».
«Мы что, живем в совке или тоталитарном государстве? Кто он такой, чтобы его включали и падали перед ним, обычным человеком? Ведь никому из вас не пришло в голову падать перед соседом Васей. Мы, простые люди, выбираем президента», — уточнил он.
Как сообщалось ранее, на телеканале 1+1 вместо новогоднего обращения президента Украины Петра Порошенко, показали украинского шоумена и продюсера Владимира Зеленского, который заявил о своем решении баллотироваться на должность президента Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, скандал, новый год, Владимир Зеленский, поздравление
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