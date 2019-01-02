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Украинцы будут покупать валюту по-новому

02.01.2019 10:00
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Украинцы будут покупать валюту по-новому

Предусмотренные новым законом Украины о валюте меры будут вводиться в действие постепенно. Это делается для того, чтобы не навредить национальной валюте.

"Главное, что основным средством платежей в Украине является национальная валюта. И мы должны все свои усилия, действия и помыслы направить на то, чтобы гривня была как можно более сильной. Гривня крепка не объемом ЗВР, а уровнем конкурентоспособности украинских продуктов, товаров и услуг"

– добавил Шпек.

После введения закона в действие, гривня по прежнему останется единственной валютой для расчетов.

Однако новые правила предусматривают определенные исключения. К примеру, платить зарплату в долларах официально смогут морякам, дипломатам, консулам и другим сотрудникам представительств иностранных государств.

Украинцы же смогут рассчитываться валютой в следующих случаях:

  • платить иностранцам (инвесторам и поставщикам);
  • переводить валюту;
  • рассчитываться за страхование жизни;
  • покупать государственные ценные бумаги.
Источник: http://kr24.com.ua 


Теги: Украина, Донбасс, закон, валюта
 
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