Украинцы будут покупать валюту по-новому

02.01.2019 10:00

Предусмотренные новым законом Украины о валюте меры будут вводиться в действие постепенно. Это делается для того, чтобы не навредить национальной валюте.

"Главное, что основным средством платежей в Украине является национальная валюта. И мы должны все свои усилия, действия и помыслы направить на то, чтобы гривня была как можно более сильной. Гривня крепка не объемом ЗВР, а уровнем конкурентоспособности украинских продуктов, товаров и услуг"

– добавил Шпек.

После введения закона в действие, гривня по прежнему останется единственной валютой для расчетов.

Однако новые правила предусматривают определенные исключения. К примеру, платить зарплату в долларах официально смогут морякам, дипломатам, консулам и другим сотрудникам представительств иностранных государств.

Украинцы же смогут рассчитываться валютой в следующих случаях: