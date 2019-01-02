Укрпочта повышает цены

02.01.2019 18:47

Укрпочта" с 1 января 2019 повысит стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг на 14,3% - для неприоритетных и на 11,1% - для приоритетных отправлений.

С 1 января для "Экспресс" и "Стандарт" будут единственный размер наибольшей стороны отправления - до 70 см.

"К 31 декабря 2018 для" Экспресс "промежуточный размер составлял 35 см, для" Стандарт "- 50 см. При этом самая дешевая доставка Укрпочты" Стандарт "станет еще доступнее - с начала года будет уменьшено оценочную стоимость с 1,2% (не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн) "

- говорится в сообщении.

Стоимость пересылки отправления в тарифной линейке "SmartBox" для размера XS вырастет в среднем с 30 до 35 грн за одну коробку, для размера S - с 33 до 38 грн, для размера М с 39 до 44 грн, для размера L - с 45 до 50 грн.

Источник: http://kr24.com.ua