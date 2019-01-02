В Украине подорожают cигареты

02.01.2019 18:15

С 1 января 2019 в Украине на 20% повышены акцизы на табачные изделия - такое обязательство Украина взяла на себя в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.



А с 1 июля нынешнего года налог вырастет еще на 9% - в соответствии с уровнем инфляции в минувшем году.

Таким образом, в 2019 году Украину ждет существенное подорожание цен на табачные изделия – сигареты, сигары и прочие.



Согласно прогнозу Андрея Скипальского, руководителя Украинского центра контроля за табаком, к концу года "бюджетные" марки сигарет могут стоить около 38 грн за пачку.

Источник: http://kr24.com.ua