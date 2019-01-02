В Украине вводят новые правила для безработных

02.01.2019 07:45

С 1 января 2019 года в Украине вступает в силу новый порядок регистрации и перерегистрации безработных.

Соответствующее постановление Кабинет министров Украины принял еще в сентябре-2018.

По новым правилам, безработных будут оценивать, чтобы выяснить, насколько они мотивированны к труду. Также будет оцениваться возможность трудоустройсва конкретного человека.

Кроме того, внедряется институт карьерного советника. Специалист будет помогать безработному искать работу и планировать карьеру.

Советник на основе оценки безработного поможет составить индивидуальный план по трудоустройству.

Источник: http://kr24.com.ua