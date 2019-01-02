В Украине выросла минимальная зарплата

02.01.2019 09:02

Со вторника, 1 января, в нашей стране минимальная зарплата выросла до 4173 гривень.



Об этом говорится в тексте закона о госбюджете на 2019 год.



«Установить в 2019 году минимальную заработную плату: в месячном размере с 1 января - 4173 гривни, в почасовом размере с 1 января - 25,13 гривни», - говорится в законе о госбюджете на 2019 год.



Как известно, в 2018 году минимальная зарплата составляет 3723 гривни, в почасовом размере это составляет 22,41 гривни. Таким образом, сумма увеличилась на 450 гривень (около 12%).



Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по итогам 2019 года средняя зарплата в Украине превысит 10,5 тысяч гривень.

Источник: https://zi.dn.ua