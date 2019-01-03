Масштабное наступление на Украину: две причины избавили Путина от роковой ошибки

03.01.2019 09:52

Правительство России стало невыносимым в отношениях с нашей страной, из-за чего страдают украинцы. Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью одному из крупных изданий назвал несколько причин отказа президента России Владимира Путина от большого наступления на Украину.

Об этом сообщает "Народная правда", передает "Диалог.UA".

Эксперт утверждает, что сейчас вероятность эскалации гораздо выше, чем отступления. Другое дело, что в Кремле отказались от развернутого наступления, поскольку в 2019 году будут выборы, особенно выборы президента Украины. По его словам, в Украине есть якобы двое ведущих кандидатов — Тимошенко и Зеленский. Именно они, как утверждает Пионтковский, открыто критикуют существующую власть за то, что та не смогла договориться с русскими. А у них самих якобы есть план, как договориться с Путиным. Также он считает, что вторая причина, по которой Кремль будет держать паузу – ситуация в США, ведь американские санкции и судьба Трампа будут решаться в первые месяцы года.