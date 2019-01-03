Россия стягивает войска в оккупированный Крым, раскрыты истинные масштабы

03.01.2019 23:46

За годы оккупации Крыма Россия разместила на его территории контингент войск, который уже превышает концентрацию военных на полуострове во времена СССР

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. При этом он подчеркнул, что тем самым Россию нарушила соглашения.

«Сейчас весь полуостров превратился в огромную военную базу. Мне кажется, российских Вооруженных сил там сейчас даже больше, чем в советское время. Речь идет и о новейших ракетных комплексах, и обо всем остальном», — отметил Ельченко.

По его словам, сейчас количество российской военной техники в Крыму превышает все допустимые лимиты и согласованные ограничения российского военного присутствия в регионе.

«Количество военной техники в Крыму и вокруг полуострова на сегодняшний день превышает все допустимые лимиты, в том числе соглашения, ограничивающие военное присутствие России на южном фланге», — подчеркнул украинский дипломат.

Проблема с поставками воды на аннексированный украинский полуостров до сих пор остается одной из самых острых для оккупационного российского правительства. На этот раз в России сообщили о намерении построить водовод, который обеспечил бы водой север Крыма.

О планах строительства нового масштабного объекта на полуострове в 2019-2020 году рассказал «министр промышленной политики» полуострова Андрей Васюта.

«Принято решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе. Мы будем работать в 2019-м и, скорее всего, закончим в 2020 году. Это существенным образом обеспечит северный Крым водой», — заявил российский чиновник.

В работе этого водовода оккупанты планируют задействовать отсеки Северо-Крымского канала.

Отметим, что до оккупации полуострова Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Поставки воды на полуостров прекратили после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Источник: https://politeka.net