В РФ снова заявляют о яром желании вторгнуться на территорию Украины

03.01.2019 13:41

В России есть достаточно много недовольных людей по отношению к тому, что день рождения украинского националиста Степана Бандеры начали праздновать в Украине, именно поэтому один из военных экспертов РФ заявил о том, что Украине нужен военный разгром. Власти Российской Федерации заговорили о тревожных вещах. Речь идет в очередной раз о военном вторжении в Украину.

Эта риторика началась после того, как российский военный эксперт увидел факельное шествие в честь Степана Бандеры, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на страничку в "Фейсбуке" блогера.

"Это лечится только с помощью военного разгрома. В Киеве прошел факельный марш в честь Бандеры", - написал на своей странице эксперт Игорь Коротченко. На это обратил внимание блогер Андрей Голубуцкий, который не смог обойти стороной данное заявление. Вместе с ним удивились и другие пользователи Интернета, которые тоже высказались по этому поводу. "У России хватает поводов для того, чтобы напасть на Украину. Им не нравится флаг или герб, национальные герои, памятники, улицы, язык и многое другое. Машина пропаганды работает. Российские СМИ, в свою очередь, знают то, как правильно представить информацию", - сообщил Голубуцкий.