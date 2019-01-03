В США назвали реалистичным сценарий РФ по захвату территории от Крыма до Донбасса

03.01.2019 08:28

Провокации России в Азовском море — показатель того, что Кремль намерен продолжать военное, экономическое и дипломатическое давление на Украину.

Такое мнение высказал Марк Симаковски, военный аналитик, экс-глава «отдела России» в политическом управлении Минобороны США, во время своего интервью Радио Свобода, передает donpress.com.

«И это создает сценарии, когда Украина должна быть готова к любой провокации со стороны Москвы. Мы четко видим, как Россия расширяет, так сказать, географию своей военной агрессии. И уже отказывается от попыток выставить все так, как она тут ни при чем."-сказал Симаковски.

По мнению аналитика это создает потенциальные сценарии, возможности для эскалации — на востоке Украины.

«Сильное опасение — что Россия попытается закрепить преимущества после своих действий в Азовском море. В частности, создать сухопутный коридор (в Крым — ред.) И увеличить свое военное присутствие в Украине. И это может быть наиболее дестабилизирующий, самый страшный сценарий — если Россия усилит свои притязания, используя провокации в Украине или пытаясь закрепиться в районе Азовского моря, где Москва нуждается еще в одном куске территории, чтобы защитить Крым и свои стратегические интересы. Вот это было бы серьезным фактором дестабилизации, и Украина, и международное сообщество должны быть к этому готовы.» — отметил Симаковски.

Он считает, что Кремль крайне заинтересован в том, чтобы обезопасить Крым. В Москве видят уязвимости своей системы защиты на суше и пытаются компенсировать их усиления на море. Для этого стараются ограничить доступ Украины к Азовскому морю, в первую очередь — военный. Например используя провокации на море, преследуя морские суда.

«Это был бы серьезный фактор дестабилизации; он, конечно, развеял бы все попытки России делать вид, что она тут ни при чем, и одновременно дестабилизирует бы Донбасс. Это был бы военный путь! И это как раз тот сценарий, который вызывает гораздо больше беспокойства, чем разговоры о вероятности российского вторжения через Беларусь или Молдову.-подчеркнул эксперт.