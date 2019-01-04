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Приметы на начало года: как узнать, каким для вас будет 2019 год
Чтобы узнать, какие события ожидают вас в новом году, необходимо обращать внимание на подсказки судьбы. С помощью примет вы сможете определить, будет ли 2019 год удачным для вас.
В начале каждого года мы надеемся, что в ближайшее время наша жизнь изменится в лучшую сторону. Узнать, произойдет ли это, помогут знаки судьбы, которые не стоит оставлять без внимания. Чтобы не пропустить важные сигналы и избежать опасностей, эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают вам узнать о приметах на начало 2019 года. Они подскажут, какие сюрпризы уготовила для вас Вселенная на ближайшие двенадцать месяцев.
Отправляясь на улицу 1 января, обратите внимание на первого встречного человека. Женщина — к опасному врагу, мужчинам — к новому другу.
Если в начале января вам довелось найти на улице кошелек или деньги, значит, в 2019 году вас ожидает богатство и успехи в работе. Если же вы потеряли деньги, готовьтесь к финансовым трудностям.
В 2019 году власть перейдет Желтой Земляной Свинье. Если вам приснится хрюшка на Новый год или Рождество, значит, в течение года покровительница будет защищать вас от бед и неприятностей.
Если в первой половине января вы встретите старых друзей или знакомых, в 2019 году вам удастся завести много новых знакомств. Если в Сочельник или Рождество к вам наведается гость противоположного пола, вас ожидает новая любовь или свадьба.
В начале января старайтесь избегать ссор с близкими людьми, иначе в 2019 году конфликты в вашем доме станут происходить гораздо чаще. Если в начале года вы поругались на улице с незнакомым человеком, в новом году у вас появится много завистников и недоброжелателей. В этом случае советуем вам воспользоваться эффективным оберегом.
Категорически запрещено давать в долг в первых числах января. Вместе со своими деньгами вы рискуете отдать счастье. Также в это время не рекомендуется одалживать личные вещи и продукты.
Если в начале года вы найдете под порогом котенка или щенка — это подарок судьбы. Если вы решитесь приютить его, будьте уверены — новый питомец принесет вам удачу. Если же вы проигнорируйте подарок Вселенной, значит, 2019 год принесет вам много неприятностей. Если вы не можете забрать животное в дом по каким-либо причинам, постарайтесь найти для него приют. Новая покровительница одобрит ваш поступок и поможет вам стать счастливее.
Теги: Донбасс, новый год, приметы, суеверие
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