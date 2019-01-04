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Украинцам подсказали, как преодолеть усталость

04.01.2019 14:33
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Украинцам подсказали, как преодолеть усталость

В Минздраве поделились советами.

Преодолеть последствия усталости здоровому человеку могут помочь качественный сон, правильное питание и позитивный настрой. Об этом сообщает на Центр общественного здоровья Минздрава Украины, который опубликовал на своей странице Facebook инфографику с рядом средств от усталости, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"На рубеже календарного года большинство из нас переживает повышенную физическую и психологическую нагрузку, чувствует постоянную усталость, вялость и раздражение", – говорится в сообщении.

Чтобы преодолеть последствия усталости, Минздрав рекомендует иметь полноценный сон, регулярную физическую нагрузку, правильный режим питания, который соответствует возрастным потребностям и энергозатратам.

Кроме этого, важно периодически менять виды деятельности, правильно чередовать работу и отдых, иметь хобби и отказаться от вредных привычек.

Также важным средством от усталости, как посоветовали в Министерстве, может быть оптимизм и чувство юмора.

В то же время, в Минздраве предупредили, что усталость может быть симптомом диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, анемии и т. И в таком случае человеку необходима квалифицированная медицинская помощь.



Теги: Украина, Донбасс, здоровье, усталость, медицина
 
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