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6 сильных молитв на Рождество Христово
Даже неверующие прибегают к молитве. Особенно в трудное время. Но стоит позаботиться о себе и своем будущем заблаговременно. Лучшее для этого время - Сочельник и Рождество, пишет kyblife.
Молитва в Рождество Христово на здоровье
«В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира грехами непреодолеваемая Благосте, незлобиве, Господи, мене, паче всех человеков грешнейшаго, приими в руце защищения Твоего и избави от всякаго зла, очисти многое множество беззаконий моих, подаждь исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя, да ни в чемже когда прогневаю Твое человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков. Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и желаний моих краю. Даруй ми кончину христианску, непостыдну, мирну, от воздушных духов злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему буди и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего, славлю во веки. Аминь».
Молитва на Рождество о замужестве
«С превеликой радостью обращаюсь к тебе, Матерь Божья.
Ты та, кто наполнила любовью плод чрева своего.
Я, раба Божья (свое имя) молю тебя сейчас о помощи.
Прошу, одари меня любовью взаимной и искренней.
Пошли мне мужа любящего и заботливого,
чтобы я могла растить детей в счастье и радости.
Да святится имя твое. Аминь».
Молитва в Рождество на деньги и богатство
«Господи Иисусе Христе Боже наш, изволивый спасения нашего ради на земли во плоти явитися и от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии неизреченно родитися! Благодарим Тя, яко сподобил еси нас, подвигом поста предочистившихся, достигнути великаго праздника Твоего Рождества и в радости духовной со ангелами воспевати Тя, с пастырями славословити, с волхвами поклонятися. Благодарим Тя, яко по великому милосердию Твоему и безмерному снисхождению к немощем нашим, утешаеши нас ныне не точию изобильною пищею духовною, но и трапезою праздничной.
Темже молим Тя, отверзающаго щедрую руку Твою, исполняющего все живущее благ Твоих, дающаго всем пищу, соответствующую времени и правилам церковным, благослови праздничныя снеди, верным людем Твоим уготованныя, наипаче сия, от нихже повинующеся Уставу Церкви Твоея, в мимошедшии дни поста воздерживались рабы Твои, да будут оне вкушающим их со благодарением во здравие, в подкрепление сил телесных, в веселие и радость. Да вси мы, всякое довольство имуще, изобиловати будем и в дела благая, и от полноты благодарнаго сердца славити Тя, питающаго и утешающаго нас, купно же и Безначальнаго Твоего Отца и Пресвятаго Духа во веки веков. Аминь».
Молитва в Рождество на счастье и благополучие
«Пребезначальное Начало, Боже Святый и Вечный, и всея твари Содетелю! Киими словесы возблагодарим и киими песньми возвеличим Твое нас ради человек неизреченное снизхождение, волею Божества Своего не отступльше, и недр Отчих не разлучаяся, Бог сый, яко человек, в вертепе безсловеснем ныне положился еси, Христе Боже наш! Кто исповесть неизглаголаннаго сего таинства величие и преславнаго сбытия таинство: Сын Божий — Сын Девы является, да свободит мир от клятвы законныя, и сыны греха и беззакония — чадами Божиими, наследниками вечных благ соделает, — Себе же, яко жертву непорочную и всесвятую, в залог спасения падшаго человека да принесет. Иисусе Сладчайший, Владыко Всемилостивый! Твоим Пребожественным снизхождением юдоль земная в храм Божественныя Славы Твоея освятися, и вси живущии на ней небесным веселием исполнишася. Сподоби убо и нас в день преславнаго Рождества Твоего чистым сердцем и отверстою душею исповедати Тя истиннаго Агнца Божия, услаждающаго и укрепляющаго нас надеждою грядущих благ в немеркнующем Свете Трисиятельнаго Божества, Имже вся живет и движется, Имже обновление нашего первообразнаго бытия да усовершится. Ей, Господи, всякаго благодеяния богатый Дателю, и Подателю Благий, за еже тако возлюбил еси мир, яко вся скорби и болезни наша на Себе понести изволил еси, не остави нас, дондеже суета земная скорбьми и напастьми не изсушила души наша, и не погибе путь спасения под ногама нашима, да не посмеются о нас врази наши, но даруй нам в свете Твоего Божественнаго Откровения познати путь мира, добра и истины, и воззови ненасытною жаждою по Тебе, Спасителе нашем, во еже творити волю Твою преблагую во страсе Твоем, и в похвалу неизреченному снизхождению Твоему, яко кадило благовонное, приносити Тебе житие нескверное и любовь нелицемерную, да в делех наших и во уповании веры нашея непрестанно совершается воля Твоя святая, и во веки не умолкнет под небесем слава Твоя, слава, — яко Единороднаго от Отца, исполнь благодати и истины. Яко о Тебе, ныне плотию от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии Рождшемся, вся колена небесная и земная, радости исполняющеся, велегласно исповедуют: с нами Бог, Емуже честь и поклонение подобает — Отцу и Сыну и Святому Духу, во веки веков. Аминь».
Краткая молитва на Рождество Христово на удачу
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе».
Рождественская молитва Ангелу-Хранителю для детей
«Ангел Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога данный. Прилежно молю тя, ты мне днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь».
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, Рождество, молитва
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- В Стамбуле при подписании томоса засветился известный бандит по кличке "Нарик"11:48
- В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий11:29
- Новшества для кошельков украинцев: "денежный" календарь на 2019 год11:12
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО10:51
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе10:32
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