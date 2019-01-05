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К​онфликт олигархов в Украине: эксперт рассказал о скрытой опасности

05.01.2019 10:15
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До конца регистрации кандидатов в президенты Петр Порошенко должен решить для себя на чьей он стороне - Рената Ахметова или Дмитрия Фирташа.

Об этом политический эксперт Виктор Небоженко написал на своей странице в Facebook.

"Это конфликт, до начала избирательной кампании, должен был разрулить профессиональный "продавец влияния и харизмы Путина" в Украине Медведчук, но ничего не получилось. Теперь Порошенко самому придется решать эту проблему. Дело даже не в шумном конфликте кандидатов в президенты Бойко-Левочкина и Вилкула-Колесникова или в том, кому достанется электоральное наследство исчезнувшей "Партии регионов". Все гораздо глубже и хуже", - считает политолог.

По словам Небоженко, Ахметов и Фирташ прекрасно понимают, что в случае сохранения действующей власти они оба повторят судьбу Игоря Коломойского.

Источник : https://apostrophe.ua 



Теги: Донбасс, конфликт, выборы президента, эксперт
 
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