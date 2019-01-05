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Морозы до -25 и засухи: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2019 год
В стране будут ощутимые климатические изменения
В Украине зима и весна 2019 года запомнятся нестандартными погодными условиями и резкими перепадами температуры.
До 14 января зима будет относительно теплой, а со второй половины месяца начнется похолодание до -25. Такой прогноз составил народный синоптик Украины Леонид Горбань, пишет "Сегодня".
В Украине зима и весна 2019 года запомнятся нестандартными погодными условиями и резкими перепадами температуры.
До 14 января зима будет относительно теплой, а со второй половины месяца начнется похолодание до -25. Такой прогноз составил народный синоптик Украины Леонид Горбань, пишет "Сегодня".
Лютые морозы будут то ослабевать, то усиливаться и сопровождаться снегопадами. Весна, согласно с мнением Горбаня, придет в Украину в апреле.При этом высокая температура начнется уже со второй недели месяца.
Ноябрь отличится по-настоящему зимней погодой, а декабрь, как и в 2018, запомнится температурными "качелями".
"Говорить о том, что, мол, идут на какое-то время стабильные холодные зимы, или, опираясь на температурную статистику, утверждать, что надвигается постоянное потепление, некорректно. Статистические подсчеты сглаживают погодные аномалии, но ведь в самые мягкие зимы бывают морозные периоды", — подытожил Горбань.
Он подчеркнул, что на погодные условия влияют и более глобальные аномалии, как приближении Марса к Земле на самое близкое расстояние за 60 000 лет.
"Из-за притяжения Марса давление на экваторе увеличилось, пошли с большой скоростью ветры из Африки на Европу, Марс сделал бури в США, цунами в Малайзии", — пояснил народный синоптик.
Климатолог Украинского гидрометеорологического института НАНУ Вера Балабух также убеждена, что в Украине начался период заметных изменений климата.
"Если взять конкретно Украину, то у нас темпы повышения средней за год температуры воздуха почти втрое превышают рост приземной глобальной температуры. Температура воздуха на всей территории страны стабильно растет на протяжении года, но больше всего зимой и летом", — сообщила она.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, погода, мороз
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