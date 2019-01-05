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На Донбассе местные боевики и россияне устроили драку: двое погибших

05.01.2019 19:40
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На Донбассе местные боевики и россияне устроили драку: двое погибших

По данным разведки, драка произошла из-за презрительного отношения россиян к местным жителям.

На Донбассе пятеро оккупантов, среди которых были как россияне, так и местные жители, после выплаты денег и совместного распития алкогольных напитков устроили драку между собой.

По данным украинской разведки, столкновение произошло из-за презрительного отношения российских военных к местным наемникам, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"В результате ссоры двое оккупантов погибли и один получил тяжелые огнестрельные ранения. Этот и подобные инциденты оккупационные власти пытаются срыть, называя их последствиями обстрелов со стороны Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что празднование Нового года на оккупированной территории Донбасса привело к тому, что на больничных койках оказались десятки боевиков так называемых "Л/ДНР".

По данным офицера ВСУ, после встречи Нового года в медучреждениях Донецка и Горловки, Луганска и Алчевска оказались десятки оккупантов, попавших туда в результате чрезмерного употребления контрафактного алкоголя и некачественных продуктов, поступивших с последним гумконвоем.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, драка, боевик
 
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