7 января в Украине отмечается Рождество православное-2019, а накануне Рождественский сочельник. А это значит, что приближается пора колядок, щедриков и посевания.

Главред разобрался, что, когда и за чем следует.

Когда колядуют в 2019-м, а когда щедруют и посевают

Сразу скажем, что подсказка, когда и что нужно делать заложена уже в самих песнях: в колядках часто упоминается Коляда, ключевыми словами в щедровках являются "щедрый вечер" и "добрый вечер", а в посевалках так и поется: "Сею, сею, посеваю" (а еще упоминается святой Василий, день памяти которого приходится на 14 января, то есть аккурат после Старого Нового года).

При этом в колядках поется про рождение Иисуса Христа, прославляется это событие. Щедровками и посевалки призваны "заманить" благополучие в дом, "нажелать" хозяевам добра и щедрой жизни.

Считается, что щедривки и колядки защищают дом от злых сил, а хозяев – от всяких неприятностей в этом году.

Итак:

когда нужно колядовать – вечером 6 января и всё 7 января;

– вечером 6 января и всё 7 января; когда щедруют – исключительно вечером 13 января;

– исключительно вечером 13 января; когда "сеют веют посевают" – с утра 14 января (то есть сразу после Старого Нового года) и днем.

Причем посевают исключительно мужчины: считается, что если первым в дом 14 января зайдет именно парень, то год будет богатым и успешным, так что женщинам с утра на День Василия лучше в гости не ходить :)